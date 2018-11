Jeinsen

Die Motorhaube war eingedellt und zerkratzt und ein Scheibenwischer abgebrochen: So hat ein Jeinser den Audi A4 vorgefunden, der am Sonnabend in der Zeit von 14.30 bis 2 Uhr vor einer Gaststätte an der Calenberger Straße in Jeinsen geparkt war.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise geben können, um den oder die Täter zu ermitteln, denn das Motiv ist bisher unklar. Auch zur Schadenshöhe konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Zeugen melden sich in der Polizeistation in Pattensen, Telefon (05101) 12059, oder im Springer Kommissariat. Es ist unter der Rufnummer (05041) 94290 zu erreichen.

Von Andreas Zimmer