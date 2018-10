Pattensen-Mitte

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht in Pattensen. Ein an der Straße Am Gogericht geparkter Skoda wurde am Heck angefahren.

Dies geschah in der Zeit von Sonntag, 18.30 Uhr, bis Montag, 12.15 Uhr. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro. Bei dem Unfall verlor der Unbekannte ein Teil von seinem Fahrzeug. Dadurch konnte die Polizei feststellen, dass es sich um einen Ford Fiesta, Baujahr 2001 bis 2005, handeln muss.

Hinweise nimmt die Polizeistation Pattensen entgegen. Sie ist unter der Telefonnummer (05101) 1 20 59 zu erreichen.

Von Tobias Lehmann