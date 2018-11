Pattensen-Mitte

Diebe haben von einem Bauplatz an der Ludwig-Erhardt-Straße in Pattensen-Mitte einen Minibagger gestohlen. Das teilt das auch für Pattensen zuständige Kommissariat in Springe mit. Die Tat geschah in der Nacht zu Dienstag.

Die Täter entfernten einen Teil des Bauzauns und konnten so auf das Gelände gelangen. Der Bagger der Marke Kubota soll einen Wert von 8000 Euro haben.

Hinweise von möglichen Zeugen nehmen das Kommissariat in Springe unter der Telefonnummer (05041) 9 42 91 entgegen und die Polizeistation in Pattensen unter (05101) 1 20 59.

Von Tobias Lehmann