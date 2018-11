Schulenburg

Erneut hat es in Schulenburg einen Einbruch gegeben. Die Täter haben es nicht nur auf Wertsachen abgesehen, sondern nahmen auch Süßigkeiten mit.

Vermutlich drei Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 18.45 und 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Dresdener Straße eingebrochen. Laut Polizei gelang es den Tätern, einen Rollladen an der Terrasse hochzuschieben und ein Loch in das Glas zu schlagen. Sie durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Schmuck, zwei Tablets, Bargeld und auch Süßigkeiten. Die konkrete Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Aufgrund der Spuren geht die Polizei von drei Tätern aus.

Bereits am Sonntag hat es in Schulenburg einen Einbruch in ein Haus an der Breslauer Straße gegeben. Zeugen für beide Fälle melden sich bei dem auch für Pattensen zuständigen Kommissariat in Springe unter der Telefonnummer (05041) 94290.

Von Tobias Lehmann