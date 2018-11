Pattensen-Mitte

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes in der Villa Mitmensch abgeschlossen. Ein technischer Defekt an der Elektroinstallation soll am Freitag das Feuer in der Einrichtung für betreutes Wohnen ausgelöst haben. Das teilten Experten des Fachkommissariats für Brandermittlungen Hannover mit.

Das vom Verein BSK – Bereich Selbsthilfe Körperbehinderter Hannover und Umgebung -betriebene Haus ist weiterhin nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden mittlerweile auf 400.000 Euro.

Das Feuer war gegen 14 Uhr ausgebrochen. Die sechs Bewohner konnten sich alle rechtzeitig nach draußen retten, verletzt wurde niemand. Sie sind in Hotels und im Annastift in Hannover untergebracht. Einsatzkräfte aller acht Ortsfeuerwehren aus Pattensen sowie der Ortsfeuerwehr aus Arnum waren bis 18 Uhr im Einsatz. Das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Auch am Wochenende mussten erneut aufflammende Glutnester noch gelöscht werden.

Von Tobias Lehmann