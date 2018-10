Zu Gast bei den Luthers am Reformationstag

Pattensen Hüpede - Zu Gast bei den Luthers am Reformationstag Seit Wochen laufen die Proben zum Theaterstück rund um Familie Luther. Es wird am Reformationstag, 31. Oktober, 17 Uhr, in der Hüpeder Kirche gezeigt.

Gemeinsam mit Pastorin Sabine Stuckenberg übt die Theatergruppe am Sonntag, nach dem Gottesdienst, für den Theatergottesdienst am Reformationstag - so wie hier Frank Nußbaum (li.) als Martin Luther, mit Bugenhagen-Zweitbesetzung Marcel Pandera. Quelle: Torsten Lippelt