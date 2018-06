Laatzen

Ein an der B 443 zwischen Rethen und Koldingen abgestelltes Lovemobil ist in der Nacht zu Donnerstag in Brand geraten. Das schnelle Eingreifen eines aufmerksamen Lkw-Fahrers verhinderte dabei möglicherweises Schlimmeres: Er löschte noch vor dem Eintreffen der alarmierten Feuerwehr die Flammen mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehrleute holten aus dem verrauchten Fahrzeug eine Batterie, einen Wärmestrahler und eine Gasflasche heraus. Die Brandursache ist unklar. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.

In der Vergangenheit waren an der B 443 mehrfach Lovemobile in Brand geraten. Im Januar 2017 ging ein auf einem Behelfsparkplatz abgestelltes Fahrzeug in Flammen auf – die Polizei stellte später fest, dass das Feuer fahrlässig verursacht wurde. Im Juli 2017 brannte an der B 443 erneut ein Lovemobil. Das Feuer wurde vorsätzlich gelegt, wie die Brandermittler später mitteilten.

Von frs