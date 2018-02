Rudel mit Rehen äst in der Wintersonne

Pattensen. Ganz in der Nähe rollen bei Pattensen die Autos und Lastwagen auf der Bundesstraße 443 über die Bundesstraße 3. Doch das Rudel mit sieben Rehen lässt sich von dem Lärm nicht stören. Fotograf Torsten Lippelt fing dieses Stillleben in der Wintersonne am frühen Nachmittag ein. Auch von Jägern hat das Wild nichts zu befürchten, versichert Arnd Oppenborn, Leiter des Hegerings I. „Die Rehe haben im Moment Ruhezeit.“ Während der Winters fahren die Tiere ihren Kreislauf herunter und müssen mit ihrer Energie haushalten. Deshalb können ihnen freilaufende und jagende Hunde so gefährlich werden, warnt Oppenborn. Wenn die Rehe von Hunden gehetzt werden, können sie vor Erschöpfung sterben. gal

Von Kim Gallop