Fachmarktzentrum: Schwelbrand führt zu Stromausfall

Pattensen. Rauch- und Feueralarm im Calenberg Center: Im zweiten Obergeschoss des Pattenser Fachmarktzentrum ist am Sonnabendvormittag gegen 10.15 Uhr ein Schwelbrand ausgebrochen. Der Brandherd lag im Bereich der Elektro-Anschlussräume und dort in einem der Schaltschränke. „Infolge des Brandes kam es zu starker Rauchentwicklung sodass zwei Räume verqualmt waren“, berichtet Stadtbrandmeister Henning Brüggemann. Sowoh in der Passasage zum Rewe-Markt – in der sogenannten Mall – wie auch auf dem Parkplatz fiel der Strom aus.

Die Einsatzleitung der Feuerwehr unter Leitung von Ortsbrandmeister Uwe Fleischmann habe einen Trupp unter Atemschutz eingesetzt, um die Schalträume zu lüften und den Technikschrank mit der Wärmebildkamera zu kontrollieren, so Brüggemann weiter. Da das Feuer bereits erschloschen war, bevor die Helfer eintrafen, musste kein Löschmittel mehr eingesetzt werden.

Nach etwa 30 Minuten konnten die Feuerwehrleute die Einsatzstelle an die Marktleitung übergeben. Während des Feuerwehreinsatzes habe der Betrieb des Fachmarktzentrums normal weiterlaufen können.

Von Astrid Köhler