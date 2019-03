Pattensen Pattensen - Sportring zeichnet Kinder und Jugendliche aus Besonders erfolgreiche Kinder und Jugendliche hat jetzt der Sportring Pattensen ausgezeichnet. Zum ersten Mal fand die Ehrung im neuen Rathaus statt – moderiert von Bürgermeisterin Ramona Schumann.

Bei der Jugendsportlerehrung im Rathaus werden am Freitag zahlreiche Medaillen an erfolgreiche junge Pattenser Sportler überreicht, so wie hier an die Schwimmer des TSV Pattensen. Quelle: Torsten Lippelt