Pattensen-Mitte

Es wurde eng – so eng, dass der Wagen schließlich gegen einen Poller stieß. So hat ein 50-Jähriger gegenüber der Polizei den Unfall am Sonnabend gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz am Calenberg Center in Pattensen geschildert. Der Mann sei mit seinem Opel Astra unterwegs gewesen, als ihm an einer Stelle mit wenig Platz der Fahrer eines Mitsubishi Pajero entgegen kam.

Auto prallt gegen Poller

„Dessen Fahrweise zwang den 50-Jährigen zum Ausweichen nach rechts“, teilte ein Polizeisprecher mit. Der Opel prallte gegen den Poller, und der Mitsubishi-Fahrer fuhr davon, ohne sich um den Schaden von schätzungsweise rund 1000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen sich zu melden: in der Polizeistation Pattensen, Telefon (05101) 12059, oder im Kommissariat in Springe unter der Rufnummer (05041) 94290.

Von Andreas Zimmer