Pattensen-Mitte

Die Polizei sucht mit dem Foto aus einer Überwachungskamera nach einem Autodieb in Pattensen. Gemeinsam mit zwei weiteren Männern, von denen keine Beschreibung vorliegt, hat er in der Nacht zu Freitag, 23. November, einen schwarzen Mercedes von einem Grundstück an der Pariser Allee in Pattensen gestohlen.

Die Besitzerin hatte den Wagen gegen 20.30 Uhr auf der Auffahrt geparkt und den Diebstahl erst am nächsten Tag bemerkt. Aufnahmen von einer Überwachungskamera zeigen, wie die drei Männer gegen 2.30 Uhr auf das Grundstück gehen. Einer von ihnen näherte sich zunächst der Haustür, drehte aber um, als das Auto von den beiden Anderen geöffnet wurde. Dabei wurde er gefilmt.

Hinweise auf die Tat nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover entgegen. Er ist unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 zu erreichen.

Von Tobias Lehmann