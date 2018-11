Pattensen Pattensen/Reden - Acht Haltestellen werden barrierefrei Im Stadtgebiet von Pattensen werden weitere acht Bushaltestellen barrierefrei umgebaut. Sie können von absenkbaren Niederflurbussen angefahren werden, bei denen das Ein- und Aussteigen leichter ist.

Nach Fertigstellung des barrierefreien Umbaus an der Redener Bushaltestelle in Richtung Pattensen/Hemmingen erfolgt der Umbau der gegenüber liegenden Haltestelle in Richtung Laatzen. Quelle: Torsten Lippelt