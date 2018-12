Pattensen Laatzen/Pattensen - Leser erinnern sich ans Schneechaos 1978/79 Frostbeulen und Doktor-Schiwago-Stimmung: Extreme Schneefälle führen im Winter 1978/79 zum Schneechaos. Leser berichten, wie sie den Winter vor 40 Jahren erlebten.

In der Straße An der Masch in Alt-Laatzen türmen sich im Winter 1978/79 die Schneeberge. Quelle: Gerhard Junge