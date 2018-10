Laatzen-Mitte

Bei einem Unfall an der Abfahrt der Bundesstraße 443 zur Erich-Panitz-Straße ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 39-jähriger Biker gegen 13.45 Uhr aus Pattensen kommend in Richtung Erich-Panitz-Straße unterwegs. Am Ende der Abfahrt sei er dann aus bislang unbekannter Ursache auf der nassen Fahrbahn mit seiner 125er Piaggio gestürzt und nach rechts gegen eine Leitplanke gerutscht. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten Pattenser in eine Klinik. Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle gelandet.

Die Erich-Panitz-Straße sowie die Abfahrt der B443 blieben bis etwa 14.15 Uhr voll gesperrt. Es kam zu Behinderungen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1300 Euro.

Von Astrid Köhler