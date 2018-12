Weihnachtliche Weltreise in Jeinsen

Pattensen Jeinsen - Weihnachtliche Weltreise in Jeinsen Sieben Grad, Nieselwetter – die Voraussetzungen für den Jeinser Weihnachtsmarkt waren diesmal schlecht. Trotzdem kamen viele zur Veranstaltung zwischen Garvehaus, Hof Kreimeyer und Leinetalschule.

Der Weihnachtsmann verteilt kleine Geschenke an alle braven Kinder, so wie hier an Phoebe (7), aus Jeinsen. Quelle: Torsten Lippelt