Ronnenberg/Empelde

Gleich zu zwei Einsätzen musste die Feuerwehr in der Nacht zum Sonnabend ausrücken. In Ronnenberg löschte sie auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Straße Über den Beeken ein brennendes Auto. Kurz darauf wurden die Einsatzkräfte zu einem Wohnhaus in der Berliner Straße in Empelde gerufen, in der Brandgeruch wahrgenommen worden war. Ein Feuer wurde aber nicht festgestellt.

Um kurz vor Mitternacht war auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Straße Über den Beeken ein Kleinwagen aus noch unbekannten Gründen in Brand geraten. Die acht Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ronnenberg erstickten das Feuer unter schwerem Atemschutz mit Hilfe eines Schaumangriffs. Nach der Überprüfung auf vorhandene Brandnester wurde die Einsatzstelle gegen 1 Uhr an die Polizei übergeben.

Bereits zweieinhalb Stunden später wurde die Feuerwehr zu einem vermeintlichen Brand in der Berliner Straße gerufen. Dort hatten Bewohner im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses Brandgeruch gemeldet. Bei der Erkundung aller Stockwerke konnten die Einsatzkräfte allerdings kein Feuer finden. Der Einsatz, bei dem neben 15 Rettern der Feuerwehr Empelde mit drei Fahrzeugen auch die Drehleiter mit drei Einsatzkräften aus Ronnenberg vor Ort war, war gegen 3 Uhr beendet.

Bereits am Donnerstagabend hatten die Ortsfeuerwehren aus Ronnenberg und Empelde bei einer gemeinsamen Alarmübung an der Grundschule Barbarastraße für gemeinsame Einsätze trainiert. An der Übung, bei der die Rettung von Personen aus einem brennenden Gebäude geprobt wurde, waren insgesamt 36 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen beteiligt.

Von Björn Franz