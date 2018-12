Ronnenberg

Auch über den Jahreswechsel müssen die Menschen in Ronnenberg nicht auf frische Brötchen verzichten. Zwar haben alle Bäckereien an Neujahr geschlossen. Aber an Silvester gibt es noch genug Möglichkeiten, sich mit leckeren Backwaren einzudecken. Hier die Öffnungszeiten der Bäckereien im Überblick:

Bäckereien in Ronnenberg :

Bäckerei Camprad, Gehrdener Straße 1, Silvester von 6 bis 12 Uhr.

Edeka Engelbrecht Backshop, Über den Beeken 10, Silvester 7 bis 16 Uhr.

Brotmeisterei Steinecke, Ronnenberger Straße 20, Silvester 7 bis 13 Uhr.

Bäckerei Krause, Ihmer Tor 1, Silvester von 6 bis 13 Uhr.

Gehrdener Backhaus im Netto-Markt, Normannische Straße 2, Silvester von 6.30 bis 13 Uhr.

Bäckereien in Ihme-Roloven :

Bäckerei Krause, Hannoversche Straße 59, Silvester von 6 bis 12 Uhr.

Bäckereien in Weetzen :

Bäckerei Bolte, Hauptstraße 17, Silvester von 7 bis 12 Uhr.

Bäckereien in Benthe:

Gehrdener Backhaus, Am Steinweg 7b, Silvester von 6 bis 12 Uhr

Bäckereien in Empelde :

Brotmeisterei Steinecke, Berliner Straße 23, Silvester von 7 bis 16 Uhr.

Bäckerei Raute, Berliner Straße 19, Silvester 6 bis 12.30 Uhr.

Bäckerei Bernhardt, Nenndorfer Straße 65, Silvester von 6 bis 13 Uhr.

Von Stephan Hartung