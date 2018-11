Empelde

In der Schillerstraße haben unbekannte Täter offenbar versucht, in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die Hauseigentümer stellten am Freitagabend, 23. November, nach Polizeiangaben mehrere Hebelspuren an einer Terrassentür fest. Allerdings gelang es den Tätern nicht, in das Haus zu gelangen.

Der Einbruchsversuch muss sich in der Zeit von Mittwoch, 21. November, bis Freitag, 23. November, ereignet haben. Mögliche Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Personen im Bereich der Schillerstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05109) 5170 bei der Polizei in Ronnenberg zu melden.

Von Björn Franz