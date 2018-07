Empelde

Ohne Führerschein unterwegs: Am Sonntagmorgen hielt die Polizei gegen 3.10 Uhr einen Renault im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Nenndorfer Straße an und kontrollierte den Fahrer. Der 45-jährige bulgarische Fahrzeugführer konnte keinen Führerschein vorweisen, und schnell stellte sich heraus, dass der Mann gar keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Mann wurde vernommen und musste einen Geldbetrag als Sicherheitsleistung entrichten und wurde anschließend wieder entlassen.

Von Lisa Malecha