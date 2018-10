Ronnenberg Empelde - Nach Rekordsaison wird Freibad eingewintert Nach der Freibadsaison mit einem Besucherrekord und Einnahmeüberschüssen in Höhe von gut 60.000 Euro wird die Anlage in Empelde nun eingewintert. Ideen für eine Nutzung im Winter gibt es aber nicht.

Still ruht der See: Das Freibad Empelde wird in den nächsten Tagen winterfest gemacht. Quelle: Ingo Rodriguez