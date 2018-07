Empelde

Endlich Schluss mit Gestank und Ekel: Anders als ursprünglich geplant lässt die Stadt Ronnenberg nun doch schon in diesen Sommerferien die dringend sanierungsbedürftige Jungentoilette im Sporthallentrakt der Theodor-Heuss-Grundschule in Empelde grunderneuern – inklusive neuer Leitungen und Fliesen. Rund 50 000 Euro investiert die Stadt, um die vom Rat beschlossene Sofortmaßnahme schnellstmöglich umzusetzen. „In den kürzeren Herbstferien hätten wir das nicht geschafft, deshalb haben wir jetzt sofort am ersten Sommerferientag alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit die Toilette zum neuen Schuljahr zur Verfügung steht“, sagt Ingenieur Dirk Strohschein vom kommunalen Team Gebäudewirtschaft.

Für einen rechtzeitigen Projektabschluss stehen die Vorzeichen derzeit sehr gut: „Die Räume sind bereits entkernt, die Rohinstallationen sind abgeschlossen“, sagt Strohschein. Nun soll die Baustelle an die Trockenbauer übergeben werden. „Die montierten und verrohrten Gestelle und Module der Wasser- und Abwasserstellen werden jetzt verkleidet, dann werden neue Fliesen gelegt“, nennt der städtische Ingenieur die nächsten Arbeitsschritte.

Schon entkernt: In den Räumen des Jungenklos sollen in Kürze bereits die Trockenbauer und Fliesenleger zum Einsatz kommen. Quelle: Ingo Rodriguez

Mit der Grundsanierung endet eine jahrelange Geschichte mit vergeblichen Protesten von Schülern, Eltern und Sportlern. In der Vergangenheit war die Toilettenerneuerung mehrfach wegen dringenderer Projekte aufgeschoben worden. Zuletzt war die Sanierung angesichts der bislang noch ausstehender Generalplanung für den bevorstehenden Umbau der gesamten Grundschule hintenan gestellt worden. Dann hatte es der Gruppe 2 im Rat der Stadt – mit der CDU, den Freien Wählern und der FDP – aber buchstäblich zu sehr gestunken. Sie beantragte im Februar, einen Betrag von rund 150 000 Euro in den Haushalt einzustellen, um die Toiletten im Sporthallentrakt sofort zu sanieren. „Es ist unzumutbar, damit bis zum Umbau der Schule in vier Jahren zu warten“, sagte CDU-Ratsherr Klaus Erich Thum.

Vor dem Umkleidetrakt der Sporthalle lagern in den Fahrzeugen der Handwerker Geräte und Materialien für die Toilettensanierung. Quelle: Ingo Rodriguez

Immerhin wurden nach intensiven Beratungen 50 000 Euro in den Haushalt aufgenommen, um als Sofortmaßnahme die Jungentoilette zu erneuern. Erst beim geplanten Umbau der gesamten Schule soll dann möglicherweise der komplette Umkleide- und Sanitärbereich an der Halle neu gestaltet werden. Weil nur das Jungenklo aber unterkellert sei, lasse sich auch nur dort schon jetzt eine Generalsanierung inklusive neuer Leitungen umsetzen, sagt der städtische Ingenieur Strohschein. Dieser Bereich werde dann später auch nicht mehr angefasst. Das Jungen-WC ist laut Stadtverwaltung ohnehin das dringendste Bedürfnis: Trotz Austausch der Urinale und einer Grundreinigung vor zwei Jahren habe der Uringeruch dort im Fliesenputz festgesteckt.

An den früheren Zustand der stinkenden Schultoilette erinnert nach der Entkernung und ersten Rohinstallationen nichts mehr. Quelle: Archiv

