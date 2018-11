Ronnenberg

Noch tragen sie ihren bürgerlichen Namen, heißen Carsten und Tina Voges und sind ein ganz normales Ehepaar, das in Ronnenberg zu Hause ist. Aber am Sonnabend, 17. November, ab 9.11 Uhr wird für ein paar Monate alles anders sein. Dann nämlich wird das Paar in aller gebotenen Feierlichkeit zu Prinz und Prinzessin erhoben. Ab diesem Zeitpunkt sind Ihre Tollität Carsten I. und Ihr Leiblichkeit Tina I. nämlich die Karnevals Hoheiten der Stadt Hannover. Kinderprinzessin Madita I. kommt ebenfalls aus Ronnenberg und heißt im wirklichen Leben Madita Walde. Ihre Regentschaft, die am Donnerstag offiziell bekannt gegeben wurde, ist allerdings begrenzt: Am Aschermittwoch ist bekanntlich alles vorbei, und das Programm sieht bis zum 6. März rund 80 Veranstaltungen vor.

Dass der karnevalistische Kalender in Hannover später beginnt als anderswo, ist auf einen Beschluss des Komitees Hannoverscher Karneval (KHK) zurückzuführen. Demnach startet die närrische Zeit in der Landeshauptstadt stets an einem Sonnabend – damit die Narren genug Zeit zum Feiern und am Folgetag ausschlafen können. Das ist schon seit der Komiteegründung im Jahr 1974 so.

Für Tina und Carsten Voges geht es am Sonnabend richtig früh los: Bereits um 7.11 Uhr holt der Fanfarenzug Alt Linden das zukünftige Prinzenpaar der Landeshauptstadt in Ronnenberg, Hinter dem Dorfe 14, mit Pauken und Trompeten ab. Bei einem kleinen, angemeldeten Feuerwerk sowie einem Umtrunk mit Imbiss geht es dann gemeinsam gegen 8.15 Uhr in Richtung Neues Rathaus Hannover.

Um 9.11 Uhr findet dort die Kür des Stadtprinzenpaares im Gobelinsaal statt. Um 11.11 Uhr stürmen die Hannoverschen Karnevalsgesellschaften das Neue Rathaus. Alle Gesellschaften werden sich davor mit ihren Garden und Elferräten, begleitet von Musikzügen, um 10.50 Uhr an der Marktkirche treffen und gemeinsam mit viel Musik ins Rathaus marschieren. Dort wird der 1. Bürgermeister Thomas Hermann die Stadtschlüssel an die Prinzenpaare übergeben. Begleitet wird das Ganze von einem Rahmenprogramm mit Tänzen der Mariechen und Garden sowie mit Musik der Fanfaren und Musikzüge. Am Abend beginnt um 19.11 Uhr im Hangar No.5 in Wülfel die große Prunkproklamationssitzung. Die Karnevalsgesellschaften zeigen die besten Darbietungen, um die neuen Prinzenpaare zu ehren. Durch das Programm führt KHK-Präsident Ronny Jackson.

Von Heidi Rabenhorst