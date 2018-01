Auch Weetzer Ortsrat stimmt Haushalt zu

Weetzen. Auch in Weetzen hatten die Ortsratsmitglieder nichts am Haushaltsentwurf der Stadt Ronnenberg für das Jahr 2018 auszusetzen. Der Vorlage wurde einstimmig angenommen. Bestandteil des Etats soll unter anderem die Finanzierung einer Besonderheit im Stadtgebiet sein: Der neue Bolzplatz, der an der Bröhnstraße entstehen wird, soll eine Beleuchtung erhalten. Das setzte der Ortsrat gegen die Stimmen der beiden CDU-Abgeordneten durch. „Das soll keine Flutlichtanlage werden“, relativierte SPD-Sprecher Thomas Bensch. Für die neue Kita, die auf der Fläche des alten Bolzplatzes entsteht, kündigte Erster Stadtrat Torsten Kölle die Einweihung für das frühe zweite Quartal dieses Jahres an.

Von Uwe Kranz