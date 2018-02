KSG zeigt Pläne für Quartier Memeler Straße

Die Siedlungsgesellschaft KSG plant in Empelde bis 2027 die Umgestaltung ders Quartiers Memeler Straße in großen Stil. 18 große Wohnhäuser sollen abgerissen und durch Neubauten ersetzt werden. Die Pläne dazu erläuterte das Unternehmen am Mittwoch im Stadtplanungsausschuss.