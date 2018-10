Empelde

Ein 75-jähriger Radfahrer ist am Freitag bei einem Unfall am Tenniscenter an der Ronnenberger Straße in Empelde verletzt worden. Der Mann aus Hannover musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Unfall.

Nach Angaben der Polizei fuhr der Radfahrer gegen 14.30 Uhr in Richtung Empelde. Als er vom Parkplatz des Tenniscenters nach rechts abbiegen wollte, sei er im Ausfahrtsbereich mit dem silberfarbenen Mercedes eines 33-jährigen Mannes aus Springe zusammengestoßen. Da der Hergang des Unfalls nicht eindeutig geklärt ist, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer (05109) 5170 mit der Polizei in Ronnenberg in Verbindung zu setzen.

Von Björn Franz