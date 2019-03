Weetzen

Eine derzeit unbewohnte Erdgeschosswohnung in einem Zweifamilienhaus an der Ostfeldstraße in Weetzen ist in der Nacht zu Sonnabend zwischen 23.30 und 8 Uhr das Ziel von unbekannten Einbrecher gewesen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und verschaffte sich so Zugang zum Haus. Im Anschluss wurde die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Nach ersten Informationen erbeuteten sie dabei Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ronnenberg unter Telefon (05109) 5170 zu melden. uwe

Von Uwe Kranz