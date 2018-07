Investor will exklusive Wohnanlage bauen

Ronnenberg Ronnenberg - Investor will exklusive Wohnanlage bauen Im Ronnenberger Ortskern will ein Investor auf dem Grundstück eines früheren Hofensembles mit altem Pferdestall drei Doppelhäuser mit Penthouse-Wohnungen bauen. Die Abrissarbeiten sind schon beendet.

Nur noch Schuttberge: Auf dem Grundstück an der Bundesstraße 217 erinnert nach den Abrissarbeiten nichts mehr an des alte Hofensemble. Direkt an der Straße klafft eine gewaltige Lücke. Dort sollen nun Doppelhäuser mit exklusiven Penthouse-Wohnungen entstehen. Quelle: Ingo Rodriguez