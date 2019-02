Kita-Neubau am Seegrasweg bislang deutlich günstiger

Ronnenberg Ronnenberg - Kita-Neubau am Seegrasweg bislang deutlich günstiger Viele Bieter bei den Ausschreibungen tragen dazu bei, dass die Kosten für den Kita-Neubau unter den Schätzungen bleiben. Region plant am zwei Ladestationen für Elektroautos am Empelder Rathaus.

So ähnlich soll später der Spielfluf in der Kita am Seegrasweg aussehen. Quelle: privat