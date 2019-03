Weetzen

Aufgrund von Brückenarbeiten kommt es zu Einschränkungen auf der Strecke Hannover-Hauptbahnhof/ Weetzen in Richtung Springe/ Hameln. Von Sonnabend, 23. März, 19.30 Uhr, bis Montag, 25. März, 2.45 Uhr, fallen die S-Bahnen der Linie 5 auf dem Streckenabschnitt zwischen Weetzen und Springe/ Hameln aus. Als Ersatz verkehren Busse zwischen Weetzen und Springe, teilweise werden Direktbusse ohne Zwischenhalt eingesetzt. Von den Bussen gibt es in Springe beziehungsweise in Weetzen immer erst Anschluss an eine S-Bahn des nächsten Taktes. Die Reisezeit verlängert sich um bis zu 60 Minuten.

Von Uwe Kranz