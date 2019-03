Hannover

Die Kripo hat am Mittwoch ein Einfamilienhaus im Bauernwiesenweg in Ronnenberg nach Spuren abgesucht. In dem Gebäude hatten Beamte am Nachmittag gegen 14 Uhr zwei Leichen entdeckt. Bei den Toten handelt es sich nach Angaben der Behörde um einen älteren Mann und um eine ältere Frau. Wie sie ums Leben gekommen sind, ist derzeit unklar. Die Todesursache sollen Rechtsmediziner bei einer Obduktion am Donnerstag feststellen.

Bislang liegen den Ermittlern keine Hinweise auf Fremdeinwirkung vor. Es gibt bislang auch keine Anzeichen, dass in dem Haus eingebrochen wurde oder dass Wertgegenstände fehlen. Einen Abschiedsbrief haben die Beamten bislang allerdings auch nicht entdeckt. Am Abend untersuchte ein Rechtsmediziner die Toten, konnte aber offenbar vor Ort keine Angaben dazu machen, wie der Mann und die Frau ums Leben gekommen sind. Bis zur Klärung des Vorfalls hat die Polizei das Haus versiegelt.

Von tm