Ronnenberg

Ablehnung, Widerstand, Empörung, Wut und Unverständnis: Der Protest gegen eine geplante Abdeckung der Kalihalde in Ronnenberg nimmt ungeahnte Ausmaße an. Im Gemeinschaftshaus am Weetzer Kirchweg haben rund 400 Anwohner und Bürger aus der Umgebung lautstark und verärgert ihre Ablehnung gegen die Pläne des Entsorgungsunternehmens Menke Umwelt Service zum Ausdruck gebracht. Schon vor der Informationsveranstaltung hatten etwa 60 Mitglieder der Bürgerinitiative „Bauschuttdeponie –Nein Danke“ die Projektinitiatoren mit Bannern, Plakaten, symbolischen Atemschutzmasken und Tröten empfangen. In der Bürgerversammlung kam es später zu entrüsteten Wortbeiträgen – teilweise polemisch bis hin zu anfeindenden Zwischenrufen und angedeuteten Drohungen.

Von Ingo Rodriguez