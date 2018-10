Ronnenberg

Drei erfolgreiche Sportler sind für die Wahl zum Sportler des Jahres in Ronnenberg nominiert. Lernen Sie die Kandidaten kennen – und stimmen Sie hier ab!

Oliver Geist (Tennis/TV RW Ronnenberg)

Oliver Geist ist als Sportler des Jahres in Ronnenberg nominiert. Quelle: privat

Er ist so etwas wie ein Spätstarter. Aber zugleich inzwischen ein echter Erfolgsgarant. Zweimal in Folge sicherte sich Oliver Geist in der Halle den Titel des Tennis-Niedersachsenmeisters in der Altersklasse Herren 45. Damit fügte der Spieler vom TV RW Ronnenberg seiner Titelsammlung zwei weitere Kapitel hinzu.

Dabei startete Geist erst mit etwas Verzögerung durch. Zwar begann er bereits im Alter von sieben Jahren mit dem Tennis, aber es dauerte etwas, bis der Durchbruch gelang. „Richtig gut ist es erst im etwas gesetzten Alter jenseits der 30 geworden“, sagt er. „Dann habe ich mehr Zeit investiert, und vielleicht auch erst richtig den Spielwitz entdeckt.“ Inzwischen gehört Geist sogar zu den besten Spielern seiner Altersklasse in Deutschland – aktuell belegt der 46-Jährige, der beruflich als Schornsteinfeger arbeitet, in der deutschen Rangliste den 70. Platz.

Bei den Landesmeisterschaften in Isernhagen musste sich im Januar dieses Jahres Thomas Hähne aus Bad Pyrmont der Klasse seines Finalgegners beugen. Geist behielt mit 7:6, 3:6, 10:5 die Oberhand. Und auch mit der Ronnenberger Mannschaft eilt er von Erfolg zu Erfolg – zuletzt gelangen insgesamt sechs Aufstiege in Serie.

Stefan Seybert (Schießen/SG Empelde)

Stefan Seybert ist als Sportler der Jahres in Ronnenberg nominiert. Quelle: privat

Seit seiner Jugend ist Stefan Seybert fasziniert vom Luftgewehr. Es ist die Waffe, mit der Sportschützen üblicherweise ihre Karriere beginnen. Seybert, der seit seiner Jugend für die Schützengesellschaft Empelde schießt, nennt das Schießen mit dem Luftgewehr die „Brot- und Butter-Disziplin“ und ist seit Jahren außergewöhnlich erfolgreich mit der Druckluftwaffe. 2016, 2017 und auch 2018 gewann er stehend Freihand über die 10 Meter-Distanz die Kreismeisterschaft in der Schützenklasse.

Seit 2013 gelang dem heute 33-Jährigen jedes Jahr wieder die Qualifikation zur Landesmeisterschaft, und im Rundenwettkampf der Kreisliga wurde er 2016 und 2018 als bester Einzelschütze ausgezeichnet. „Das Faszinierende am Freihandschießen mit dem Luftgewehr ist, dass man den Körper unter Kontrolle und Ruhe ins gesamte System bringen muss“, erklärt der Empelder. „Kleinste Zuckungen versauen den Schuss.“

Mit diesen Problemen hat Stefan Seybert, der zum Ausgleich Kraftsport betreibt und Laufen geht, offensichtlich weniger zu kämpfen als seine Konkurrenz. Daher scheint sein Wunsch, sich in seiner Karriere noch einmal für die deutsche Meisterschaft zu qualifizieren, nicht unrealistisch.

Timon Drewes (Schießen/SG Empelde)

Timon Drewes ist Kandidat für die Wahl zum Sportler des Jahres in Ronnenberg. Quelle: djs fotostudio Detlef Juerges

Für Timon Drewes begann alles an einer Schießbude auf dem hannoverschen Oktoberfest 2009. „Das hat ganz gut geklappt und auch Spaß gemacht“, stellte er fest und schloss sich kurz darauf der Schützengesellschaft Empelde an. Schnell erreichte er 2010 gute Platzierungen bei Rundenwettkämpfen und diversen Pokalschießen, und das, obwohl ihm bis heute Finalsituationen eher weniger liegen. „Da bin ich eindeutig eher nervös“, räumt er ein.

2013 wurde er mit der Jugendmannschaft zum ersten Mal Kreismeister mit dem Luftgewehr. 2014 qualifizierte er sich in der Disziplin KK 50 Meter liegend für die Landesmeisterschaft und verpasste nur knapp das Treppchen. 2015 wurde er mit dem KK-Gewehr 2. bei der Kreismeisterschaft und 14. bei der Landesmeisterschaft.

2016 wurde Timon mit dem Luftgewehr Kreismeister bei den Junioren und Dritter bei der Landesmeisterschaft. Die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft musste er verfallen lassen, da er sich zum Zeitpunkt des Turniers bereits auf einem Auslandsaufenthalt in Australien befand. „Nach meiner Rückkehr habe ich den Schießsport wieder aufgenommen“, erzählt er. Allerdings noch nicht wieder so intensiv wie zuvor.

Da Timon Drewes inzwischen in Magdeburg Sozialwissenschaften studiert, hat kommt er nicht mehr so oft zum Trainieren. Erfolge feiert er trotzdem: In diesem Jahr wurde er Jugendkönig in Empelde und beim Schützenfest in Hannover 1. Prinz bei den Junioren. Für Timon Drewes ist dabei der traditionelle Rahmen der Meisterschaften kein Problem. „Das ist genauso Schießsport“, sagt er.

Von Björn Franz