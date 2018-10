Ronnenberg

Fünf erfolgreiche Teams sind für die Wahl zur Mannschaft des Jahres in Ronnenberg nominiert. Lernen Sie die fünf Kandidaten kennen – und stimmen Sie hier ab!

TV RW Ronnenberg (Tennis)

Die Herren 40 des TV RW Ronnenberg sind als Mannschaft des Jahres in Ronnenberg nominiert. Quelle: Picasa

Sie sind einfach nicht zu stoppen. Und das offenbar unabhängig vom Bodenbelag. Die Tennismannschaft des TV RW Ronnenberg eilt ein der Altersklasse Herren 40 von Erfolg zu Erfolg: In der Halle stieg die Mannschaft im vergangenen Winter in die Regionalliga auf, ist damit jetzt in der höchsten deutschen Spielklasse am Ball. Und im Sommer ließ das Team um Kapitän Jens Oelmann mit dem Sprung in die Oberliga bereits den insgesamt sechsten Aufstieg in Serie folgen.

Dabei lebt die Mannschaft nicht nur von der großen Qualität – mehr als die Hälfte der Spieler sind in der deutschen Rangliste platziert – sondern auch vom Zusammenhalt. „Wir haben eine tolle Stimmung innerhalb der Truppe“, sagt Spitzenspieler Oliver Geist. Und da alle neun Stammkräfte darauf brennen, zum Einsatz zu kommen, haben die Ronnenberger bei der Besetzung der sechs Einzel und drei Doppel pro Spieltag die Rotation perfektioniert.

Der ärgste Konkurrent um den Aufstieg im Sommer kam übrigens ebenfalls aus der Region Hannover: Die Partie gegen den TC Bissendorf war so etwas wie das Endspiel um den Meistertitel – und ein Ronnenberger wuchs dabei über sich hinaus: Sven Feltz rang im letztlich vorentscheidenden Spiel trotz Krämpfen seinen Gegner Michael Bethke nieder und ebnete so den Weg zum sechsten Aufstieg in Serie.

TuS Empelde (Petanque)

Evelyn und Erich Wolf vom TuS Empelde sind als Mannschaft des Jahres in Ronnenberg nominiert. Quelle: Mirko Haendel

Diese Mannschaft ist klein, aber fein – und zudem äußerst erfolgreich. Ganze zwei Personen waren beteiligt, als der TuS Empelde im Jahr 2016 den Titel des Bezirksmeisters gewann. Gelungen ist dieser Erfolg Evelyn und Erich Wolf, ihres Zeichens Petanque-Spieler beim TuS. Im Jahr 2007 hat das Ehepaar seine Partnerschaft auch auf den Sport ausgeweitet und beweist seitdem, dass die Verquickung von Privatem und Sportlichem durchaus funktionieren kann.

Bei der Bezirksmeisterschaft im Sommer 2016 fuhren die Wolfs dank blinden Verständnisses und starker Taktik in vier Runden vier Siege ein und lieferten sich anschließend im Doublette-Finale ein spannendes Duell mit Robert Heise und Michael Thole. Am Ende triumphierte das Empelder Paar knapp mit 13:12 gegen die Akteure vom SV Odin und Allez-Allee Hannover.

Was benötigt ein Petanque-Team, das erfolgreich sein will? „Konzentration, gute Kommunikation und die passende Taktik“, sagt Erich Wolf. Und sicherlich einen ordentlichen Trainingseifer. Diesen legen Evelyn und Erich auf jeden Fall an den Tag, wenn sie bei Wind und Wetter auf dem „Boulodrom“ hinter der Marie-Curie-Schule trainieren. Und ist die Witterung einmal zu mies, streifen sie ihre Segeljacken über und werfen einfach weiter ihre Kugeln.

SV Ihme-Roloven (Fußball)

Die Fußballer des SV Ihme Roloven sind als Mannschaft des Jahres in Ronnenberg nominiert. Quelle: Archiv

Was für eine Erfolgsgeschichte! Der Herrenmannschaft des SV Ihme-Roloven ist gelungen, was nicht viele Teams schaffen. Unter Trainer Nikola Butigan, der bereits seit 2012 als Trainer in Ihme agiert, stiegen die „Dorfkicker“ innerhalb von sechs Jahren viermal auf – von der 3. Kreisklasse bis in die Bezirksliga. Und da dieser Erfolg der jungen Mannschaft offenbar noch nicht genug war, schoben sie in der vergangenen Saison auch noch den Gewinn des Kreispokals hinterher. Mit einem 5:1 wies die Elf die DJK Sparta Langenhagen im Finale deutlich in ihre Schranken.

Butigan und sein Kotrainer Mario Geric lenken die Energie und Emotionen der jungen Mannschaft in geordnete Bahnen. Die Ihmer spielen seit Jahren einen gepflegten und technisch anspruchsvollen Ball. Aktuell stoßen die noch unerfahrenen Ihmer allerdings an ihre Grenzen. Der Aufsteiger belegt Anfang Oktober nach schmerzhaften Niederlagen und Lehrstunden wie der 2:9-Pleite beim TSV Barsinghausen den vorletzten Tabellenplatz.

Auch wenn am Saisonende diesmal sicherlich nicht der nächste Aufstieg zu erwarten ist, ist zu hoffen, dass das Trainerteam die richtigen Lehren aus der bisher holprigen Hinrunde zieht und mit der Mannschaft aus dem kleinen Ihme den Klassenerhalt schafft.

TuS Empelde (Handball)

Die Handballerinnen des TuS Empelde sind als Mannschaft des Jahres in Ronnenberg nominiert. Quelle: ZERFI.DE

Es war eine Punktlandung. Ein einziges Mal standen die Handball-Damen des TuS Empelde in der Saison 2016/2017 auf dem ersten Tabellenplatz – und das nach dem letzten Spieltag. Mit dem Meistertitel in der Landesliga feierte die Mannschaft einen riesigen Erfolg und krönte damit einen beeindruckenden Weg, der einige Jahre zuvor in der untersten Spielklasse begonnen hatte, der Regionsklasse.

Dass das Team trotz des Titels auf den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga verzichtete, begründete Trainer Markus Waldeck nicht nur mit dem späten Sprung auf den 1. Platz. „Die Mannschaft hat sich gegen den Aufstieg in die Oberliga entschieden. Dort wäre der Zeitaufwand deutlich höher gewesen – und auch körperlich ist diese Liga eine ganz andere Hausnummer“, sagte er.

So spielen die Empelderinnen weiterhin in der Landesliga, der höchsten Spielklasse in der Region Hannover. Zwar läuft es dort in dieser Saison bislang noch nicht nach Plan. Aber das kennt das TuS-Team schon. In der vergangenen Saison übernahm der nach dem Titelgewinn zurückgetretene Waldeck die Mannschaft zur Halbserie als Tabellenvorletzte wieder von seiner Nachfolgerin Heike Krüger und führte sie noch auf Platz 6. Und auch im Meisterjahr misslang der Start mit 0:6 Punkten gründlich – und am Ende stand eine große Party.

SG 05 Ronnenberg (Tischtennis)

Ronnenbergs Damen: Wiebke Smolka, Martina Sowada, Elke Sonntag, Swantje Frerking und Andrea Viet (v.L.) Ronnenbergs Damen: Wiebke Smolka, Martina Sowada, Elke Sonntag, Swantje Frerking und Andrea Viet (v.L.) Quelle: deisterpics/Stefan Zwing

Äußerst routiniert und dabei immer noch erfolgreich – das beschreibt die erste Frauen-Mannschaft der Tischtennisabteilung in der SG 05 Ronnenberg. 1991 stiegen Andrea Viet, Martina Sowoda, Elke Sonntag und Swantje Frerking gemeinsam in die Regionalliga auf. Der Beginn einer Ära, die auch mit dem Abstieg in die Landesliga im Jahr 2014 nicht zu Ende ging. Denn in diesem Jahr meldeten sich die selben Spielerinnen nun in der Verbandsliga zurück.

In der Aufstiegssaison stieß mit Wiebke Smolka ein Neuzugang zum Team, der sich sofort sehr gut integriert hat. Allerdings pausiert die sie derzeit aufgrund der Ankunft ihres zweiten Kindes. Frerking, die mittlerweile in der Reserve gemeldet ist, wird Smolka während ihrer Babypause vertreten.

„Wir gehen ohne große Erwartungen, aber nicht ohne Kampfgeist in die Saison“, erklärt Mannschaftsführerin Elke Sonntag. Sie macht auch keinen Hehl daraus, dass der Klassenverbleib ein schwieriges Unterfangen wird. Nahezu alle Konkurrenten sind aus früheren Jahren bekannt. Die Gegnerinnen sind dabei teilweise erst im Teenager-Alter. Dem gegenüber stellen die Ronnenbergerinnen ihre Erfahrung aus vielen Jahren. „Der Moment wird entscheiden, was möglich ist und was nicht“, sagt Sonntag. „Wir haben absolut nichts zu verlieren.“

Von Björn Franz