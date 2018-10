Ronnenberg

Drei erfolgreiche Frauen sind für die Wahl zur Sportlerin des Jahres in Ronnenberg nominiert. Lernen Sie die Kandidatinnen kennen – und stimmen Sie hier ab!

Antje Ziemer (Schießen/SV Ronnenberg)

Antje Ziemer ist als Sportlerin des Jahres nominiert. Quelle: privat

Auf Kreisebene führt seit Jahren kaum ein Weg an ihr vorbei. Doch in diesem Jahr hat Antje Ziemer auch weit darüber hinaus für Furore gesorgt. Bei den Landesmeisterschaften der Sportschützen gewann die Athletin der Schützenvereinigung Ronnenberg sowohl mit dem Luftgewehr Freihand als auch in der Disziplin Kleinkaliber 100 Meter Freihand die Bronzemedaille. Damit qualifizierte sie sich zum zweiten Mal in Folge für die deutschen Meisterschaften in München, bei denen sie unter den besten Schützen Deutschlands einen guten Mittelplatz belegte.

Dass Ziemer ihre Begeisterung für das Schießen entdeckte, war alles andere als ein Zufall. Schon in jungen Jahren interessierte sie sich für diesen Sport, zumal in der Gaststätte ihrer Eltern die Schützengesellschaft Ronnenberg ihr Domizil aufgeschlagen hatte. Da die damals noch ein reiner „Männerverein“ war, schloss sich Ziemer 1977 der Schützengilde Ronnenberg an, die 2008 mit der Schützengesellschaft zur heutigen Schützenvereinigung fusionierte.

Seitdem ist Ziemer immer wieder vorne mit dabei, wenn es um Titel geht. Ihren bislang größten Erfolg feierte sie 2012, als sie bei den Landesmeisterschaften mit dem Kleinkaliber-Gewehr die Silbermedaille gewann. Und in diesem Jahr sammelte sie dann sogar gleich zwei Medaillen unter den besten niedersächsischen Schützen.

Anna-Monta Olek (Judo/SV Nienhagen)

Anna-Monta Olek ist als Sportlerin des Jahres nominiert. Quelle: Archiv

Wenn man Sport auf einem besonderen Niveau betreiben will, muss man möglicherweise die Grenzen seines Heimatortes verlassen. Das gilt auch für Anna-Monta Olek aus Weetzen. Sie startet für den SV Nienhagen aus einem Ort bei Celle. Die Judoka ist familiär vorbelastet in ihrer Sportart. Ihr Vater ist der zweifache Olympia-Teilnehmer Detlef Knorrek, der zu den herausragenden Athleten dieser Disziplin in Deutschland zählt.

Anna-Monta Olek ist auf dem besten Weg, in seine Fußstapfen zu treten. 2018 ist sie deutsche Vizemeisterin in der ihre Altersklasse U 18 geworden. Das erste internationale Turnier hatte sie bereits 2012 gewonnen. 2016 folgten die ersten Erfolge bei Landes- und Norddeutschen Meisterschaften.

Aber Anna Monta Olek ist längst auch eine Person der Öffentlichkeit geworden. Bereits 2013 machte sie in der ARD-Produktion „Klein gegen Groß“ auf sich aufmerksam. Damals bezwang die Judoka in einem Hangelduell den Olympiadritten ihrer Sportart, Dimitri Peters, der ebenfalls aus Hannover stammt. „Meine Freizeit besteht eigentlich nur aus Sport, und Judo ist meine große Leidenschaft“, erzählt die Athletin, die das Teilzeitinternat für Sport in Hannover besucht und im Olympiastützpunkt trainiert. In diesem Jahr folgte auf dem ZDF-Sender KIKA ein weiterer Auftritt in der Serie „Trau dich“.

Auch das soziale Engagement der 15-Jährigen ist bereits im Fernsehen gewürdigt worden. „Ich unterstütze das Norddeutsche Knochenmark- und Stammzellspender-Register, bin seit Jahren ein großer Unterstützter des Vereins für krebskranke Kinder in Hannover und organisiere jetzt eine Spendenaktion für die Tafeln“, listet die 16-Jährige ihre vielfältigen Interessen auf. Das war vor einiger Zeit auch dem Sender RTL einen Bericht wert.

Lena Ruddigkeit (Faustball/TuS Empelde)

Lena Ruddigkeit ist als Sportlerin des Jahres nominiert. Quelle: privat

Die Wahl der Sportart wurde Lena Ruddigkeit fast ist die Wiege gelegt. Vater Carsten spielt seit fast 30 Jahren Faustball, da lag es nah, dass auch die kleine Tochter früh ihre ersten Ballkontakte hatte. Und das mit bemerkenswertem Erfolg: Inzwischen gehört die 15-Jährige vom TuS Empelde zu den größten Talenten, die es in der Mannschaftssportart in Deutschland gibt.

Im vergangenen Jahr gewann Lena Ruddigkeit mit der niedersächsischen Auswahl die deutsche Meisterschaft in der Altersklasse U14. Und bei einem Lehrgang der besten deutschen Talente wurde sie zudem als eine der fünf besten Nachwuchsspielerinnen in Deutschland ausgezeichnet. „Das macht mich schon stolz“, sagt die Schülerin, die an Faustball vor allem den Zusammenhalt schätzt. „Mir macht es besonders viel Spaß, dass ich mit Freunden in einer Mannschaft zusammenspielen und auch gemeinsam zu Turnieren fahren kann.“

Inzwischen tut sie das allerdings nicht mehr für den TuS. Weil es in ihrer Altersklasse keine Nachwuchsmannschaften gibt, wechselte sie den Verein. Zwar habe es auch eine Anfrage von einem Club aus etwas größerer Distanz gegeben, doch Lena Ruddigkeit blieb der Region treu: Sie spielt jetzt für den TK Hannover in den Nachwuchsmannschaften U16 und U18.

Von Björn Franz