Ronnenberg

Fünf erfolgreiche Teams sind für die Wahl zur Jugend-Mannschaft des Jahres in Ronnenberg nominiert. Lernen Sie die fünf Kandidaten kennen – und stimmen Sie hier ab!

VSV Benthe (Trampolin)

Die Trampolin-Turnerinnen des VSV Benthe sind als Mannschaft des Jahres in Ronnenberg nominiert. Quelle: privat

Es ist eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte. Denn Wettkämpfe bestreiten die Trampolinturner des VSV Benthe nicht. Sie haben sich überaus erfolgreich einer anderen sportlichen Disziplin verschrieben: Jahr für Jahr demonstrieren die Kinder und Jugendlichen in einer selbst entwickelten Mottoshow ihr Könne und begeistern damit die Besucher.

25 Kinder und Jugendliche bevölkern dienstags zwischen 15 und 20 Uhr die Benther Sporthalle Am Hammfeld. Seit vielen Jahren leitet mit Gaby Brendler eine ausgebildete Fachübungsleiterin für Kunstturnen die Einheiten, unterstützt von Sofie und Amelie Piegsa, die selbst von klein auf der Gruppe angehören. „In der Vorbereitung der alljährlichen Mottoshows dürfen die Kinder alles zeigen, was sie können und möchten“, erklärt Brendler.

Trampolinturnen ist dabei nur einer der Schwerpunkte. Auch Ballett, Kampfsport, Hip-Hop, Modern Dance und Artistik gehören zum Repertoire. „Ich gebe den Rahmen vor, leite die Choreographien und moderiere die Show“, beschreibt Brendler. Den Rest machen die Kinder. „Sie dürfen sich kreativ austoben“, erläutert sie – und der Verein ist auf diesen ungewöhnlichen Ansatz mächtig stolz.

„Die Trampolinsparte ist für unseren Verein eine Erfolgsgeschichte“, sagt der VSV-Vorsitzende Andreas Graubner. „Sie bietet vielen Kindern eine Heimat.“ Zwar hat sich Brendler aufgrund eines Umzugs kürzlich zurückgezogen. Doch mit der Sportlehrerin Annika Nitsche wurde eine neue Trainerin gefunden, die das Projekt fortführt.

SV Weetzen B- Junioren (Fußball)

Die B-Junioren des SV Weetzen sind als Jugendmannschaft des Jahres in Ronnenberg nominiert. Quelle: privat

„Wenn man im Halbfinale steht, dann möchte man natürlich auch ins Finale“, sagt Rainer Ballhause. In der Runde der letzten vier Mannschaften des Kreispokals 2016/17 standen die von ihm und Oliver Bargfrede trainierten B-Junioren des SV Weetzen dem TSV Kirchrode gegenüber.

Die zweimalige Führung der Gäste hatten die Weetzener jeweils ausgleichen können – 2:2 stand es nach dem Ende der regulären Spielzeit. Das Elfmeterschießen musste über den Finaleinzug entscheiden. Und dort hatten die Kirchröder das bessere Ende für sich. Ein einziger Fehlschuss beendete die Weetzener Endspielträume. „Wir waren trotzdem stolz, dass wir so weit gekommen sind“, sagt Ballhause.

Mittlerweile ist das Weetzener Urgestein als A-Junioren-Trainer und Jugendkoordinator beim SVW tätig. „Gerade weil wir einer der wenigen Vereine sind, die sämtliche Altersklassen besetzt haben und dabei ohne eine Spielgemeinschaft auskommen.“ Herausheben möchte er keinen seiner Spieler. „Das war eine Mannschaftsleistung“, sagt er. Ob Trost oder nicht – auch der TSV Kirchrode konnte den Pokal nicht gewinnen. Im Endspiel behielt der MTV Ilten mit 4:1 die Oberhand.

Borussia Empelde F-Junioren (Fußball)

Die F-Junioren von Borussia Empelde sind als Jugendmannschaft des Jahres nominiert. Quelle: privat

Wenn von zehn Kindern, die im Jahr 2013 mit dem Fußballspielen angefangen haben, fünf Jahre später noch acht dabei sind, dann spricht das für eine gute Stimmung innerhalb des Teams. Mittlerweile sind die Kids von Borussia Empelde als E2-Junioren in der 1. Kreisklasse aktiv und schlossen die Vorrunde der diesjährigen Spielzeit als Tabellendritter ab. Dieser Platz scheint es den jungen Empeldern angetan zu haben, denn beim Sparkassen-Hallenpokal im Winter 2017/18 belegten sie diesen Rang ebenfalls – wohlgemerkt in der Endabrechnung.

Drittbeste F-Junioren-Mannschaft in der Region Hannover zu werden, ist natürlich etwas Besonderes, und deshalb wurde allen neun Mitgliedern des Teams standesgemäß eine Bronzemedaille umgehängt. „Es hat uns schon etwas überrascht, dass wir so weit gekommen sind“, sagt Trainer Mario Villani, dessen Sohn das Tor der Borussen hütet.

Von großen Aktionen rund um den Finaltag hält er nicht viel. Während andere Mannschaften sich geschlossen die Haare färben oder eigens T-Shirts für den besonderen Anlass bedrucken lassen, hatten er und seine beiden Mitstreiter im Trainerteam, Sascha Lohmann und Michael Klughardt, sich als Lohn für den nicht zu erwartenden Erfolg lediglich eine – wenn auch passende – Kleinigkeit einfallen lassen. „Für jeden Spieler gab es ein Überraschungs-Ei“, berichtet er.

SV Weetzen F-Junioren (Fußball)

Die F-Junioren des SV Weetzen sind als Jugendmannschaft des Jahres in Ronnenberg nominiert. Quelle: privat

„Was wollen wir haben?“ – „Spaß!“ „Wann haben wir Spaß?“ – „Wenn wir gewinnen!“ „Wer sind wir?“ – „Der SV Weetzen!“ Wenn eine Mannschaft diesen Schlachtruf von ihrem Gegner hört, sollte sie sich in Acht nehmen, denn dann steht gleich das Duell mit den F-Junioren des SV Weetzen an. Dass das knappe Dutzend Kinder durchaus mit dem Fußball umzugehen weiß, zeigt das Ergebnis des Hallenpokals der Spielzeit 2017/18, bei dem es die jungen Weetzener in der Konkurrenz der unteren F-Junioren bis ins Halbfinale schafften.

Zum Einzug in diese Vorschlussrunde waren am zweiten Spieltag der Zwischenrunde drei Siege notwendig. „Und das haben wir den Jungs auch vorher gesagt“, berichtet Björn Könnecker, der die Mannschaft gemeinsam mit Oliver Schwarz trainiert. Die Kinder hörten aufs Wort und holten die notwendigen neun Zähler. „Wir waren im Halbfinale bestimmt die jüngste Mannschaft von allen“, sagt Könnecker – unter anderem stehen zwei Kinder dauerhaft im Kader, die seinerzeit noch G-Jugend hätten spielen dürfen.

Überhaupt ist die Fluktuation in der Mannschaft gering. Der Großteil besteht aus Kickern der ersten Stunde. Im Semifinale schied der SVW als Dritter schließlich aus. Die Trauer darüber hielt sich in Grenzen, denn die Trainer fanden erneut die passenden Worte. „Wir haben direkt danach das nächste Burger-Restaurant geentert“, erzählt Könnecker lachend.

TuS Empelde U-14-Jugend (Faustball)

Die Faustballer des TuS Empelde feiern den deutschen Meistertitel. Quelle: Archiv

Es war der absolute Höhepunkt einer tollen Entwicklung. Mit dem durch Gowtham Paskaran verwandelten Matchball sicherte sich die U-14-Jugend des TuS Empelde im März dieses Jahres den Titel des deutschen Meisters in ihrer Altersklasse. Und dass der Triumph über die hoch gehandelte Berliner Turnerschaft auch noch vor eigenem Publikum und den Augen der Familien in der Großsporthalle am Ententeich gelang, war das i-Tüpfelchen.

Zwar hatten die Trainer Maxi und Robert Hüper bei der Heim-Meisterschaft durchaus mit einer Medaille geliebäugelt, doch die Vorzeichen standen alles andere als gut. Denn vier Wochen vor dem Turnier verletzte sich mit Till Materlik ein wichtiger Spieler. Doch die Empelder Talente, von denen die meisten bereits seit der Jugendklasse U10 zusammenspielen, wuchsen vor heimischem Publikum über sich hinaus.

Dass die Empelder eine starke Truppe sind, hatten sie bereits vor ihrem ganz großen Wurf gezeigt. Bei der U10 und der U12 wurden sie bereits zweimal Landesmeister auf dem Feld. Auch im Meisterjahr legten sie mit dem niedersächsischen Titel die Grundlage für den folgenden Triumph. Und der machte sogar die Trainer ein bisschen ratlos. „Ich weiß bis heute nicht, wie die Jungs es geschafft haben, den einen oder anderen Ball anzunehmen“, sagte Robert Hüper.

Von Björn Franz