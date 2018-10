Ronnenberg

Es ist eine echte Premiere. Am 3. November bereiten die Arbeitsgemeinschaft der Ronnenberger Sportvereine und die Stadt den Sportlern im Gemeinschaftshaus Ronnenberg zum ersten Mal gemeinsam mit HAZ und NP, den beiden großen lokalen Tageszeitungen, eine große Bühne. Bei der Ehrung werden die besten Sportlerinnen und Sportler gekürt, darüber hinaus auch die besten Mannschaften bei den Erwachsenen und bei den Jugendlichen. Fünf Jahre lang hat es solch eine Ehrung in Ronnenberg nicht mehr gegeben. Daher ist die Vorfreude groß.

Den besonderen Reiz verleiht der Ehrung dabei die Mischung der vorgeschlagenen Sportler – das wird erst richtig deutlich, wenn man sich die insgesamt 16 Kandidaten einmal in Ruhe anschaut, die in den vier Kategorien für die Wahl zum Sportler des Jahres nominiert worden sind. Deutsche Meister sind darunter, Landesmeister und Aufsteiger in hohe Spielklassen – aber eben auch Sportler, die auf Kreis- oder Regionsebene tolle Erfolge gefeiert haben.

Auf jede dieser Leistungen können die Vereine und die Menschen hier unglaublich stolz sein. Und genau deshalb haben die Ronnenberger Sportler es auch verdient, einmal ganz besonders gewürdigt zu werden. Doch bevor wir die besten Sportler des Jahres 2018 auszeichnen können, sind zunächst einmal die Ronnenberger selbst an der Reihe. Denn darüber, wer in den vier Kategorien geehrt wird, entscheidet keine Jury – sondern unsere Leser haben die Wahl. Sie können bis zum 1. November ihre Stimme für die Sportler abgeben, die sie am meisten beeindruckt haben. Und das sogar auf zwei Wegen.

Im Internet gibt es einen eigenen Bereich für die Sportlerwahl in Ronnenberg. Dort werden alle Kandidaten und ihre Leistungen mit Porträts noch einmal ausführlich vorgestellt. Und dort kann man ab sofort auch ganz einfach seine Stimme für den jeweiligen Favoriten unter den Kandidaten jeder Kategorie abgeben, die eine Jury aus den Vorschlägen der Vereine ausgewählt hat. Unter allen Teilnehmern verlosen wir unter anderem eine Reise nach Slowenien um Wert von mehr als 2500 Euro.

Mitmachen und Reise nach Slowenien gewinnen Die großen Gewinner sind natürlich die Sportler, die am 3. November im Gemeinschaftshaus Ronnenberg geehrt werden. Aber auch für unsere Leser kann sich die Teilnahme an der Wahl lohnen. Denn unter allen Einsendungen, die bis zum 1. November bei uns eingehen, verlosen wir tolle Preise. Und dabei ist es völlig egal, ob Sie die Postkarte ausgefüllt haben, die auf dem Coupon in der heutigen Lokalausgabe für Ronnenberg zu finden ist, oder ob Sie die Stimme online abgegeben haben. Alle Einsendungen haben die gleichen Chancen. Der Hauptpreis hat dabei sogar internationales Format: Wir verlosen unter allen Teilnehmern eine einwöchige Reise nach Slowenien für zwei Personen – zur Verfügung gestellt von der Humboldt Reisewelt, mit der HAZ und NP seit Jahren als Premiumpartner bei Leserreisen zusammenarbeiten. Sie dürfen sich auf fünf Übernachtungen im Vier-Sterne-Superior-Hotel Radisson Blu Plaza in Ljubljana sowie ein umfangreiches Ausflugsprogramm freuen. Bei Reise, die einen Gesamtwert von etwa 2600 Euro hat, lernen unsere Gewinner das kleine Land von den Alpen bis zur Adria kennen – mit seinen verwunschenen Wäldern und zauberhaften Seen. Um die An- und Abreise möglichst angenehm zu gestalten, schieben wir jeweils eine Zwischenübernachtung in Kufstein ein, wobei ein Abstecher in die wunderschöne Altstadt samt Römehofgasse nicht fehlen darf. Darüber hinaus öffnen wir für einige unserer Leser am 3. November die Tür zum Gemeinschaftshaus in Ronnenberg. Wir verlosen unter allen Teilnehmern an der Wahl fünfmal zwei Eintrittskarten für die Sportlerehrung. Nehmen Sie unter den geladenen Gästen und den nominierten Kandidaten aus Ronnenberg Platz und genießen Sie einen tollen Abend, an dem sich alles um den Sport und vor allem die Sportler dreht. Das Mitmachen lohnt sich also in jedem Fall. Und so schweißtreibend wie für die nominierten Sportler ist der Weg zum Erfolg auch nicht. Geben Sie einfach Ihre persönlichen Daten auf dem Online-Formular oder der Postkarte an und gewinnen Sie mit etwas Glück einen der tollen Preise. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zudem liegt der Lokalausgabe von HAZ und NP im Stadtgebiet von Ronnenberg am Sonnabend, 20. Oktober, ein Coupon bei, mit dem Sie ebenfalls Ihre Stimme abgeben können: Schreiben Sie einfach den Namen Ihrer Favoriten auf die darauf befindliche Postkarte – natürlich können Sie auch nur in einer, zwei oder drei Kategorien ihre Stimme abgeben. Dann werfen Sie die Karte in einen der 310 blauen Citipost-Briefkästen in der Region – wir übernehmen das Porto für Sie. Oder geben Sie die Karte einfach in der HAZ/NP-Geschäftsstelle in der Marktstraße 10 in Barsinghausen ab. Einsendeschluss ist der 1. November, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wer letztlich Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres in Ronnenberg wird, das wird erst bei den großen Sportlerehrung im Gemeinschaftshaus am 3. November verraten. Dabei dürfen sich alle nominierten Sportler, die natürlich neben zahlreichen Ehrengästen zu der Veranstaltung eingeladen werden, auf ganz besondere Überraschungen freuen. Neben einem tollen Rahmenprogramm wird es – so viel dürfen wir bereits heute verraten – auch einige prominente Gratulanten geben, die in Ronnenberg vorbeischauen und die Ehrung der Sportler des Jahres zu einem ganz besonderen Ereignis machen.

Von Björn Franz