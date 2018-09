Hannover

Auf der Bundesstraße 217 (Hamelner Chaussee) zwischen Hannover und Ronnenberg sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein schwarzer Audi Q5 prallte stadtauswärts kurz hinter Wettbergen gegen einen Baum auf der anderen Straßenseite und ging in Flammen auf. Die beiden Insassen wurden an Bord eingeklemmt und waren noch vor Eintreffen der Rettungskräfte tot. Weitere Fahrzeuge sind nicht an dem Unfall beteiligt gewesen.

Die Feuerwehr muss das Wrack zunächst löschen und herunterkühlen, ehe die beiden Toten geborgen werden können. Weshalb der Geländewagen von der Fahrbahn abkam und gegen den Baum prallte, ist momentan noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wegen des Einsatzes ist die B 217 zurzeit in beide Richtungen komplett gesperrt.

Von vam/pah