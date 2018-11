Dedensen

Nach dem Brand einer Gartenlaube in Dedensen hat die Kriminalpolizei die Ergebnisse ihrer Untersuchung vorgelegt. Demnach ist das Feuer fahrlässig verursacht worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Am Sonnabend war der Brand gegen 21.15 Uhr im Bereich einer selbstgebauten Toilette in der Laube an der Straße Unter den Linden ausgebrochen. Ein Anwohner hatte die Flammen bemerkt und Besitzer und Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Schaden von 200 Euro.

Von Linda Tonn