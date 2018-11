Harenberg

Wegen der Bauarbeiten in Harenberg am Ortsausgang in Richtung Döteberg müssen die Buslinien 570, N57 und 572 umgeleitet werden. Von Montag, 12. November, bis voraussichtlich Mittwoch, 28. November, ist die Strecke Richtung Döteberg, ab dem spanischen Restaurant El Torero voll gesperrt.

Für diesen Zeitraum ergeben sich folgende Änderungen. Für die Linie 570 und den Nachtbus N57 entfällt die Haltestelle Harenberg/Mühle in beide Fahrtrichtungen ersatzlos. Fahrgäste von und nach Döteberg werden gebeten an den Haltestellen Döteberg/Kirchbuschweg oder Seelze/Martenkamp zu- und auszusteigen. Auf der Linie 572 entfällt in Richtung Seelze die Haltestelle Harenberg/Mühle ersatzlos. Auch die Haltestelle Döteberg/Kirschbuschweg kann nicht bedient werden. Ersatzweise verkehrt an dieser Haltestelle die Linie 570.

Darüber hinaus kann die Linie 572 die Haltestelle Seelze/Martenkamp nicht bedienen, sodass die Fahrgäste gebeten werden, die Haltestellen Seelze/Am Markt und Seelze/An den Grachten ersatzweise zu nutzen oder an der Haltestelle Seelze/Martenkamp der Linie 570 zu nutzen.

Fahrten der Linie 572, die aus Seelze kommen und in Döteberg enden, fahren planmäßig bis Döteberg.

Von Linda Tonn