Seelze

An der Spitze des CDU-Stadtverbands Seelze ändert sich vorerst nichts. Bei ihrer Versammlung haben die Mitglieder Gerold Papsch erneut zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Wegen einer beruflichen Veränderung nicht mehr kandidiert hat André Engelke. Für ihn rückt Almhorsts Ortsbürgermeisterin Petra Cordes in den Vorstand nach. Weiter gehören Jens Willms und Dorothea Plitzke dem Vorstand an. Schatzmeister bleibt Heiko Hoffknecht, Wolfgang Gail bleibt dem Stadtverband als Schriftführer erhalten. Als langjähriges Parteimitglied ehrten die Christdemokraten Willi Lindhorst. rem

Von Sandra Remmer