Seelze

Konzerte, Volkstrauertag, Laternenfest: Am Wochenende ist sind überall im Stadtgebiet interessante Veranstaltungen zu finden. Wir haben eine Auswahl zusammengesucht.

Kantor gibt Einführung ins Requiem

Am Freitag, 16. November, geben Kirchenkreiskantor Harald Röhring, Komponist Andreas Schmidt und Ernst Lippold um 19 Uhr in der St.-Martin-Kirche eine Einführung in Wolfgang Amadeus Mozarts berühmtes „Requiem“ für Chor, Solisten und Orchester. Der Eintritt ist frei. Die Konzerte finden am Sonnabend, 24., und Sonntag, 25. November, statt.

Youngstars bringen ein Stück Großbritannien nach Seelze

Am Sonnabend, 17. November, spielen die Youngstars, das junge Orchester des Jugendblasorchesters Seelze, um 18 Uhr ein Konzert in der Kirche St. Martin. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Im Gepäck haben die Musiker Stücke von den britischen Inseln. Der Eintritt ist frei.

Feuerwehr reinigt die Hydranten

Am Sonnabend, 17. November, macht die Ortsfeuerwehr Döteberg ab 14 Uhr die Hydranten winterfest. Dabei kann es zu einer vorrübergehenden Trübung des Trinkwassers kommen.

Verein lädt zum Filmnachmittag

Am Sonnabend, 17. November, lädt der Verein Letter fit für 15 Uhr zu einem Filmnachmittag in die Seniorentagesstätte in Letter. Gezeigt wird ein Film zur Geburtsstunde des Fußballspiels in Deutschland. Der Eintritt ist frei.

Schnuppertag bei der Kinderfeuerwehr

Am Sonnabend, 17. November, gibt es bei der Kinderfeuerwehr Gümmer einen Schnuppertag. Ab 13 Uhr lernen Kinder zwischen sechs und zehn Jahren an der Feuerwache die Arbeit bei der Feuerwehr kennen.

Kirchenbasar und Laternenumzug in Dedensen

Für Sonntag, 18. November, lädt die Kirchengemeinde Dedensen zum Basar mit anschließendem Laternenumzug. Los geht es um 14 Uhr mit einer Kaffeetafel und einer Tombola. Um 16.30 Uhr treffen sich die Teilnehmenden an der Kirche zum Laternenumzug. Begleitet werden sie vom Musikverein Dedensen.

Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag

In allen Stadtteilen werden am Volkstrauertag am Sonntag, 18. November, Kränze an den Denkmälern niedergelegt. Wann die Gedenkfeiern in Ihrer Gemeinde stattfinden, lesen Sie in unserer Übersicht.

Und wie wird das Wetter?

Es gibt einen erneuten Temperatursturz: Am Morgen ist es nur noch ein Grad, tagsüber sind bei klarem Himmel und Sonnenschein höchstens fünf Grad zu erwarten. In der Nacht zum Sonntag droht erstmals Frost. Die komplette Vorschau für Hannover und die Region finden Sie hier.

Nicht fündig geworden?

Das ist am Wochenende in Garbsen los

Hier gibt es Tipps und Termine für das Wochenende in Hannover

Von Linda Tonn