Seelze

Kunden des dm-Drogeriemarktes an der Hannoverschen Straße 81-83 können am Montag, 17. Dezember, Gutes tun. In Zusammenarbeit mit der Obdachlosenhilfe Hannover werden Spenden gesammelt. An einem Tisch werden Hygieneprodukte angeboten, die für die Obdachlosen gekauft werden können. Zusätzlich werden gebrauchte Schalafsäcke, Decken und Isomatten entgegengenommen. Am Dienstag sollen die Spenden an Mario Cordes, den Vorsitzenden der Obdachlosenhilfe, übergeben werden. ton

Von Linda Tonn