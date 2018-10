Velber/Letter

Eine Zeugin hat am Montag kurz nach 9 Uhr einen dunklen VW Kombi beobachtet, der an einem an der Hasselfeldstraße 21 abgestellten Fiat Punto den Außenspiegel der Fahrerseite beschädigte, berichtet die Polizei. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Der Kombi fuhr einfach weiter. Da die Zeugin Teile des Kennzeichens des verursachenden Fahzeugs ablesen konnte, hat die Polizei einen Anhaltspunkt, um den Unfallverursacher zu ermitteln.

Außerdem wurde zwischen Mittwochnachmittag und Montag, 20 Uhr, ein an der Nordstraße 12 geparkter silberfarbener Mercedes ebenfalls beim Vorbeifahren beschädigt. Die Kosten für die Reparatur der Delle an der linke Fahrzeugecke sowie des Lackschadens werden auf etwa 1000 Euro kalkuliert.

In beiden Fällen hoffen die Ermittler auf Zeugen, die die Polizei Seelze unter Telefon (05137) 8270 erreichen können.

Von Thomas Tschörner