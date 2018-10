Letter/Seelze

Die Polizei Seelze ermittelt gegen drei Unbekannte wegen Verkehrsunfallflucht. Die Ermittler hoffen jetzt auf Zeugen, die etwas gesehen oder gehört haben.

Wie die Polizei mitteilte, beschädigte ein Fahrer zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, 7.15 Uhr, einen Metallzaun an der Nordstraße in Letter erheblich. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Ebenfalls in Letter streifte am Montagabend um 23 Uhr ein an der Lange-Feld-Straße geparktes Auto. Der Fahrer stieg aus, sammelte seine Fahrzeugteile von der Straßen und flüchtete. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet. Der von dem Mann verursachte Schaden wird auf etwa 600 Euro beziffert.

Ein Zeuge beobachtete zudem eine Fahrerin, die am Montag gegen 18.55 Uhr mit einem silberfarbenen Opel Zafira einen an der Kantstraße geparkten Wagen touchierte, wobei die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge beschädigt wurden. Die Fahrzeugführerin verließ unerlaubt den Unfallort. Die Schadenshöhe beträgt rund 200 Euro.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen, die das Polizeikommissariat Seelze unter der Rufnummer (05137) 8270 erreichen können. Die Beamten interessiert besonders, wer einen silberfarbenen Opel Zafira mit frischen Beschädigungen am rechten Außenspiegel festgestellt hat oder Hinweise zu einem frisch beschädigten Renault geben kann.

Von Thomas Tschörner