Seelze

Bei einem Auffahrunfall auf der Göxer Landstraße sind am Sonntag zwei Personen leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolgen wollte ein 24-Jähriger, der mit seinem Golf in Richtung Seelze unterwegs war, gegen 17 Uhr in die Straße Hermannstal abbiegen. Er musste wegen des Gegenverkehrs anhalten. Ein hinter ihm fahrender 57-jähriger Seelzer bemerkte das Stoppen nicht und fuhr mit seinem BMW laut Polizei ungebremst auf. Beide Fahrer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Sie wurden noch am Unfallort in einem alarmierten Rettungswagen versorgt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt 11.000 Euro. ton

Von Linda Tonn