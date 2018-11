Seelze

Würde man alle Kilometer aneinanderhängen, wären die Schüler der Regenbogenschule bei ihrem Sponsorenlauf bis nach Istanbul gelaufen: 2186,8 Kilometer sind bei dem Lauf Ende September im Bürgerpark zusammengekommen. Die Eltern und Unterstützung waren spendabel und so konnten die Klassen am Mittwochmorgen in der Turnhalle zahlreiche Scheine in eine durchsichtige Box werfen. Auch 100-Euro-Scheine waren dabei. Mit Spannung wurde erwartet, wie viel Geld letztlich zusammengekommen war. Die Schätzungen der Schüler reichten von 1000 bis 100.000 Euro. Konrektorin Gerda Schlinke konnte das Rätsel lösen: „Bei dem Sponsorenlauf haben wir insgesamt 6594,38 Euro gesammelt“, sagte sie. Fünf Prozent des Geldes spenden die Schüler an ein Tierheim, ein weiterer Teil geht an die Tier-hilft-Mensch-Stiftung. Und für das Geld, das dann noch übrig ist, haben die Schüler auch schon eine Verwendung. In der Kinderkonferenz haben sie 30 Wünsche gesammelt. Sie reichen von einem Baumhaus für den Schulhof, über Fußballtore, neue Bücher, einen Ruheraum bis hin zu Hängematten und einer Seilbahn. „Alles werden wir nicht realisieren können“, sagte Schlinke. „Da werdet ihr auswählen müssen.“ ton

Von Linda Tonn