Seelze

Das Alte Rathaus wird abgerissen, das Heimatmuseum zieht in den Alten Krug, in Lohnde wird der umstrittene Abfallbetrieb genehmigt. Über diese Themen haben die Menschen in der Stadt gesprochen. Ein Rückblick in Bildern.

Zur Galerie Das Alte Rathaus wird abgerissen, das Heimatmuseum zieht in den Alten Krug, in Lohnde wird der umstrittene Abfallbetrieb genehmigt. Über diese Themen haben die Menschen in der Stadt gesprochen.

Von Linda Tonn und Thomas Tschörner