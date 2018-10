Lohnde

Einen ungewöhnlichen Diebstahl meldet die Polizei aus Lohnde. Dort haben Unbekannte in der Nacht zu Sonnabend zwei Zwergkaninchen gestohlen. Die Nager befanden sich in einem Käfig auf der Terrasse eines Einfamilienhauses. Die Ermittler geben den Wert der Kaninchen mit etwa 50 Euro an und hoffen auf Zeugen, die sich unter Telefon (05137) 827115 melden.

Von Sandra Remmer