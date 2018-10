Letter

Der 1. MSC Seelze feiert am Sonnabend, 6. Oktober, sein erstes „Rocktoberfest“ auf seinem Gelände an der Klöcknerstraße. Beginn ist um 15 Uhr mit einem Tag der offenen Tür, bei dem unter anderem eine Fahrzeugausstellung mit Quads und den Zweirädern der Simsonfreude Hannover geboten werden. Außerdem kann den Motoballspielern beim Training zugeschaut werden. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg sowie Zuckerwatte und andere Leckereien. Der Eintritt für den Tag der offenen Tür ist frei. Unter dem Motto „Rock am Kanal“ spielen ab 18 Uhr das Music and Danceorps Seelze sowie die Bands Brilliant Thieves und Flavour Enhancer. Der Eintritt kostet 1,99 Euro. „Egal, ob Lederhose, Kutte oder Tracht –bei uns ist jeder willkommen“, sagt Jürgen Ertel vom Music and Dancecorps.

Von Thomas Tschörner